Meteo | ancora temporali al Sud Weekend stabile | peggiora per il 25 aprile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmeteoit : #PROSSIMI #GIORNI: ancora #Piogge! Ma stavolta.... - Rolfi39 : RT @SkyTG24: #Meteo, le previsioni di martedì 18 aprile: ancora temporali al Centro e al Sud - Rolfi39 : RT @HuffPostItalia: Meteo: ancora una settimana di pioggia e temporali - globalistIT : - cilentonotizie : Meteo, ancora tempo molto instabile su quasi tutte le regioni. Ecco perchè -

Attenzione però perchè gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano mostrano per il ponte del 25 aprile un nuovo peggioramentoma la distanza temporale ci imponecautela. In ......però perché gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano mostrano per il ponte del 25 aprile un nuovo peggioramentoma la distanza temporale ci imponecautela. Previsioniper ...piogge e temporali martedì 18 aprile, specialmente sul medio e basso Adriatico, al Sud e ... suddiviso in un settoree in uno idrogeologico e idraulico, e la collaborazione con i centri ...

Meteo: ancora una settimana di pioggia e temporali L'HuffPost

Nel corso della settimana appena iniziata il tempo continuerà a mantenersi molto instabile su tante regioni, a causa dell'arrivo di un'insidiosa "goccia fredda" proveniente direttamente dal Nord Europ ...Temperature in generale risalita ma lieve ed ancora piogge e temporali nelle previsioni per le prossime 24/36 ore ...