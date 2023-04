Metal Gear Solid 3: niente remake in programma? (Di lunedì 17 aprile 2023) Nelle ultime ore si è tornato a parlare di un potenziale remake di Metal Gear Solid 3. Vediamo gli ultimi sviluppi al riguardo Un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater è stato oggetto di diverse voci di corridoio per un po’ di tempo, con rapporti che sostenevano che il progetto fosse in fase di sviluppo da parte dello studio Virtuos di Singapore. L’attività su Twitter della doppiatrice e cantautrice della saga Metal Gear Solid Donna Burke ha suggerito che la stessa sta lavorando a una nuova interpretazione del tema principale di Metal Gear Solid 3, “Snake Eater”, potenzialmente per un rifacimento, ma sembra che il tutto sia vero solo a metà. ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 17 aprile 2023) Nelle ultime ore si è tornato a parlare di un potenzialedi3. Vediamo gli ultimi sviluppi al riguardo Undi3: Snake Eater è stato oggetto di diverse voci di corridoio per un po’ di tempo, con rapporti che sostenevano che il progetto fosse in fase di sviluppo da parte dello studio Virtuos di Singapore. L’attività su Twitter della doppiatrice e cantautrice della sagaDonna Burke ha suggerito che la stessa sta lavorando a una nuova interpretazione del tema principale di3, “Snake Eater”, potenzialmente per un rifacimento, ma sembra che il tutto sia vero solo a metà. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ToyznT : APERTI I PRE-ORDER DEI DIOCUBE TRATTI DA METAL GEAR SOLID, SILENT HILL E CASTELVANIA - VincenzoBellom9 : @FedTurris2 In confronto a lui The End di Metal Gear Solid 3 sparava come Genny Savastano - spaziogames : Lo vedreste bene nel ruolo? #MetalGearSolid #PedroPascal - infoitscienza : Metal Gear Solid 3, Donna Burke spiega: 'niente remake ma sì, stavo registrando Snake Eater' - Il_Paradroide : @lucagiocatore79 Ok, ma dobbiamo pure pensare che quella è la serie di Metal Gear, morta e sepolta. Metal Gear Soli… -