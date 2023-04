Mercoledì parte “LDA Live”, appuntamento speciale a Napoli: tutti gli ospiti (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiManca ormai pochissimo e LDA sarà protagonista del suo primo vero tour, l’”LDA Live”, tre speciali appuntamenti che vedranno l’artista presentare dal vivo i suoi successi da milioni di stream e i nuovi brani del suo secondo progetto discografico, “Quello che fa bene” (Columbia Records/Sony Music Italy), fuori in formato fisico e digitale al link https://Columbia.lnk.to/LDA. LDA ha svelato in questi giorni i nomi degli amici che saliranno con lui sul palco e gli opening act delle diverse date, dandoci così già un assaggio di quelli che si preannunciano come 3 concerti imperdibili. ALBE sarà presente in tutte i Live, a lui si aggiunge AKA 7EVEN a Milano e Napoli. Nella città partenopea ci saranno anche ASTOL, CRYTICAL e PEPPE SOKS e a Roma ASTOL e CRYTICAL. I concerti avranno anche degli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiManca ormai pochissimo e LDA sarà protagonista del suo primo vero tour, l’”LDA”, tre speciali appuntamenti che vedranno l’artista presentare dal vivo i suoi successi da milioni di stream e i nuovi brani del suo secondo progetto discografico, “Quello che fa bene” (Columbia Records/Sony Music Italy), fuori in formato fisico e digitale al link https://Columbia.lnk.to/LDA. LDA ha svelato in questi giorni i nomi degli amici che saliranno con lui sul palco e gli opening act delle diverse date, dandoci così già un assaggio di quelli che si preannunciano come 3 concerti imperdibili. ALBE sarà presente in tutte i, a lui si aggiunge AKA 7EVEN a Milano e. Nella cittànopea ci saranno anche ASTOL, CRYTICAL e PEPPE SOKS e a Roma ASTOL e CRYTICAL. I concerti avranno anche degli ...

