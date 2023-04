Mercenari di Wagner | «Abbiamo ucciso oltre 20 bambini ucraini a Bakhmut e Soledar»

(Di lunedì 17 aprile 2023) Duerussi del Gruppohanno confessato di aver20e adolescentiper ordine di capo Yevgeny Prigozhin. Si tratta di Azamat Uldarov e Alexei Savichev che lo hanno dichiarato a Vladimir Osechkin, fondatore dell’organizzazione russa per i diritti umani a Gulag.net. «Ho sparato alla testa a una bambina di 5 anni», ha detto Uldarov. «Ho eseguito l’ordine con questa mano, ho, compresi idi cinque anni», ha aggiunto. I due hanno confessato anche dell’esplosione di una fossa con più di 50 prigionieri feriti e la «pulizia» di alcuni edifici residenziali uccidendo tutti i presenti, compresi i. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : “Ho sparato alla testa a una bambina di 5 anni”. Le confessioni choc di due mercenari di Wagner. “Prigozhin stesso… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I mercenari russi del Gruppo Wagner hanno ucciso bambini a Bakhmut e Soledar. Lo hanno confessato ad un'o… - fanpage : I mercenari russi della compagnia Wagner hanno ucciso bambini a Bakhmut e Soledar. A confessarlo a un’organizzazion… - GioITA2 : RT @jacopo_iacoboni: “Ho sparato alla testa a una bambina di 5 anni”. Le confessioni choc di due mercenari di Wagner. “Prigozhin stesso ord… - CiucciaCal : RT @jacopo_iacoboni: “Ho sparato alla testa a una bambina di 5 anni”. Le confessioni choc di due mercenari di Wagner. “Prigozhin stesso ord… -

russi del Gruppohanno ucciso bambini a Bakhmut e Soledar. Lo hanno confessato a Gulag.net, organizzazione russa per i diritti umani, due appartenenti alla milizia, entrati nella ...Il fondatore del gruppo dirussi, Evgenij Prigozhin , ha ordinato personalmente di sparare ai civili, fra cui anche dei bambini . E' quanto hanno detto al portale "gulagu.net" due ex membri della compagnia. Si ...russi del Gruppohanno ucciso bambini a Bakhmut e Soledar. Lo hanno confessato a Gulag.net, organizzazione russa per i diritti umani, due appartenenti alla milizia, entrati nella ...

Ucraina, la diretta - La confessione di due mercenari Wagner: "Abbiamo ucciso oltre 20 minori. Sparato in testa a una ... Il Fatto Quotidiano

Azamat Uldarov e Alexei Savichev hanno confessato al fondatore di Gulagu.net, Vladimir Osechkin, i dettagli sull'esecuzione di oltre 20 bambini e adolescenti ucraini, l'esplosione di una fossa con più ...sanzioni Ue per il Gruppo Wagner e Ria Fan 13 Apr•18:52 Segui Tag24 anche sui social I mercenari del gruppo Wagner, assoldati da Putin durante la guerra in Ucraina, protagonisti nell’uccisione di ...