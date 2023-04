Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 aprile 2023) La Stella ha una nuova punta di diamante: la-Maybach EQS Suv. Un'evoluzione diretta del modello Benz, che innalza ulteriormente l'asticella in termini di lusso, confort e anche prestazioni. Perché la nuova EQS 680 Suv è l'a ruote alte più potente di Stoccarda con 658 CV e 950 Nm generati da due motori sincroni a magnete permanente. Quindi trazione integrale e prestazioni degne di una sportiva: nonostante il peso attorno alle tre tonnellate, la sport utility a batteria brucia lo 0-100 in 4,4 secondi e tocca i 210 km/h di velocità massima. Il tutto proponendo un'autonomia dichiarata di circa 600 chilometri nel ciclo Wltp. Numeri che, probabilmente, non saranno la prima ragione di acquisto di questa opulenta Suv da 5 metri e 13 centimetri (con 3.210 mm di passo). Che con i suoi circa 200 mila euro (più gli immancabili optional) punta ...