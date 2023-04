“Mentre Alessandro era in ospedale”. Ida Platano, il pubblico di UeD scopre tutto. Spunta Riccardo Guarnieri (Di lunedì 17 aprile 2023) Uomini e Donne, qualcosa tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra non tornare: nelle ultime ore infatti i fan della ex coppia hanno notato qualcosa di molto molto strano. La scoperta subito dopo la notizia del malore che ha colpito nei giorni scorsi Alessandro Vicinanza costretto, tra l’altro, alle cure in ospedale. Un malore su cui il silenzio era stato rotto un giorno dopo. A 24 ore dalla foto con la flebo al braccio Alessandro Vicinanza era tornato su Instagram: “Buongiorno. Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me”. E ancora: “Ho passato una giornata in ospedale, ho fatto tutte le analisi. Diciamo che ho il cuore un po’ ballerino, ma mi sono ripreso”. Non era passata inosservata l’assenza di Ida Platano come, poi, non è passata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Uomini e Donne, qualcosa trae Idasembra non tornare: nelle ultime ore infatti i fan della ex coppia hanno notato qualcosa di molto molto strano. La scoperta subito dopo la notizia del malore che ha colpito nei giorni scorsiVicinanza costretto, tra l’altro, alle cure in. Un malore su cui il silenzio era stato rotto un giorno dopo. A 24 ore dalla foto con la flebo al braccioVicinanza era tornato su Instagram: “Buongiorno. Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me”. E ancora: “Ho passato una giornata in, ho fatto tutte le analisi. Diciamo che ho il cuore un po’ ballerino, ma mi sono ripreso”. Non era passata inosservata l’assenza di Idacome, poi, non è passata ...

