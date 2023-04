Meno acqua e meno emissioni. Il 2022 (green) di Fs (Di lunedì 17 aprile 2023) Ferrovie sempre più green e sostenibile nel 2022. Tutto nero su bianco nel rapporto di sostenibilità approvato dal board di Piazza della croce Rossa, sotto la presidenza di Nicoletta Giadrossi. Fs vede così migliorati i principali parametri Esg e la complessiva valutazione delle varie dimensioni della sostenibilità del gruppo, come conferma anche il rating assegnato da Moody’s Esg Solutions a gennaio 2023, con il livello Advanced con un punteggio di 65/100. Non sono quindi soltanto gli utili e i ricavi (13,7 miliardi, +12% sul 2021) in deciso aumento, per la società guidata da Luigi Ferraris, ma anche gli indici di sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Ridotti, dunque, sia le emissioni, sia il consumo idrico, mentre risulta in crescita il recupero dei rifiuti speciali e l’autoproduzione energetica. Ma non è ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 aprile 2023) Ferrovie sempre piùe sostenibile nel. Tutto nero su bianco nel rapporto di sostenibilità approvato dal board di Piazza della croce Rossa, sotto la presidenza di Nicoletta Giadrossi. Fs vede così migliorati i principali parametri Esg e la complessiva valutazione delle varie dimensioni della sostenibilità del gruppo, come conferma anche il rating assegnato da Moody’s Esg Solutions a gennaio 2023, con il livello Advanced con un punteggio di 65/100. Non sono quindi soltanto gli utili e i ricavi (13,7 miliardi, +12% sul 2021) in deciso aumento, per la società guidata da Luigi Ferraris, ma anche gli indici di sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Ridotti, dunque, sia le, sia il consumo idrico, mentre risulta in crescita il recupero dei rifiuti speciali e l’autoproduzione energetica. Ma non è ...

