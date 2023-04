Meloni come Draghi sulla vendita di armi. Cade il veto sugli Emirati: ok a bombe e missili. Colpo di spugna allo stop imposto dal Conte 2 (Di lunedì 17 aprile 2023) Il riavvicinamento e gli ammiccamenti tra il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni e le monarchie del Golfo era diventato palese già a febbraio, con i colloqui tra l’esecutivo e il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman. Negli stessi giorni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, volava negli Emirati, trasferta replicata due settimane dopo anche dalla premier. Oggi il Consiglio dei Ministri sancisce ufficialmente la fine dell’opposizione italiana, inaugurata dal governo Conte 2, alla vendita di armi ai Paesi in guerra o che violano sistematicamente i diritti umani: i membri dell’esecutivo hanno infatti deciso di togliere il divieto all’esportazione di armi verso gli Emirati Arabi Uniti. La notizia è stata diffusa da un comunicato di Palazzo Chigi: “Dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Il riavvicinamento e gli ammiccamenti tra il nuovo governo guidato da Giorgiae le monarchie del Golfo era diventato palese già a febbraio, con i colloqui tra l’esecutivo e il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman. Negli stessi giorni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, volava negli, trasferta replicata due settimane dopo anche dalla premier. Oggi il Consiglio dei Ministri sancisce ufficialmente la fine dell’opposizione italiana, inaugurata dal governo2, alladiai Paesi in guerra o che violano sistematicamente i diritti umani: i membri dell’esecutivo hanno infatti deciso di togliere il divieto all’esportazione diverso gliArabi Uniti. La notizia è stata diffusa da un comunicato di Palazzo Chigi: “Dopo ...

