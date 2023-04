Melissa Satta sono vittima di bullismo per la relazione con Matteo Berrettini (Di lunedì 17 aprile 2023) Matteo Berrettini si è ritirato dal torneo di Montecarlo dopo aver accusato dei dolori addominali. Questo ha dato modo agli utenti di attaccare Melissa Satta e di dare la colpa dell’infortunio dell’atleta alla sua fidanzata.Melissa Satta si difende dai commenti offensivi ricevuti sui social dopo che la sua relazione d’amore con il tennista Matteo Berrettini Leggi su people24.myblog (Di lunedì 17 aprile 2023)si è ritirato dal torneo di Montecarlo dopo aver accusato dei dolori addominali. Questo ha dato modo agli utenti di attaccaree di dare la colpa dell’infortunio dell’atleta alla sua fidanzata.si difende dai commenti offensivi ricevuti sui social dopo che la suad’amore con il tennista

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Melissa Satta: 'Io vittima di bullismo e sessismo per la mia storia con Berrettini' #berrettini #melissasatta #16apri… - ilmessaggeroit : Melissa Satta risponde agli insulti: «Vittima di bullismo e sessismo per la mia relazione con Berrettini» - willycuba65 : RT @infoitcultura: Melissa Satta lo sfogo: 'Ricevo messaggi di bullismo e sessismo, io attaccata per la mia storia con Matteo Berrettini' h… - willycuba65 : RT @InsertoMagazine: Melissa Satta nella bufera, durissimo sfogo. Melissa Satta si sfoga dopo essere stata ricoperta di insulti gratuiti. D… - willycuba65 : RT @infoitcultura: Melissa Satta attaccata per la sua storia con Matteo Berrettini -