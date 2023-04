"Meglio Briatore", Renzi umilia Schlein e Conte: chi ha fatto vera opposizione (Di lunedì 17 aprile 2023) "Non è stato il Pd, né Conte o il Terzo polo ad aver fatto la migliore opposizione a Meloni, ma è stato Flavio Briatore". Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, impallina la sinistra trainata da Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Nessuno - neanche lui e Carlo Calenda - ha fatto Meglio di mister Billionaire: "È stato lui ad aver detto che qui nessuno parla più di tasse", ha affermato l'ex premier. "Per il momento sulla politica estera Giorgia Meloni e Antonio Tajani stanno andando bene. Sulla politica interna però non stanno mantenendo quanto promesso in campagna elettorale, non fanno nulla ad esempio sulle tasse", ha detto ancora ... Leggi su iltempo (Di lunedì 17 aprile 2023) "Non è stato il Pd, néo il Terzo polo ad averla migliorea Meloni, ma è stato Flavio". Il leader di Italia Viva, Matteo, intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, impallina la sinistra trainata da Ellye il Movimento 5 Stelle di Giuseppe. Nessuno - neanche lui e Carlo Calenda - hadi mister Billionaire: "È stato lui ad aver detto che qui nessuno parla più di tasse", ha affermato l'ex premier. "Per il momento sulla politica estera Giorgia Meloni e Antonio Tajani stanno andando bene. Sulla politica interna però non stanno mantenendo quanto promesso in campagna elettorale, non fanno nulla ad esempio sulle tasse", ha detto ancora ...

