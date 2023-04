Medjugorje. Messaggio per oggi: è veramente possibile cambiare la nostra vita? (Di lunedì 17 aprile 2023) La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi, ci dice che un “nuovo inizio” è sempre possibile già adesso. È un’iniezione di speranza quella che la Madre di Dio infonde nei nostri cuori che troppo spesso sono rassegnati e non credono più che la nostra vita possa cambiare in meglio, e invece si, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 17 aprile 2023) La Madonna anel suoscelto per, ci dice che un “nuovo inizio” è sempregià adesso. È un’iniezione di speranza quella che la Madre di Dio infonde nei nostri cuori che troppo spesso sono rassegnati e non credono più che lapossain meglio, e invece si, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: la Madonna ci invita ad essere pronti! - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: la Madonna ci invita a pregare come non mai - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: ci chiama ad amare con il cuore - zazoomblog : Medjugorje. Messaggio per oggi: che cosa vede la Madonna nei nostri cuori? - #Medjugorje. #Messaggio #oggi:… - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: che cosa vede la Madonna nei nostri cuori? -