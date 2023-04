Mediametrie | un anno di TV nel mondo 2023

Leggi su digital-news

(Di lunedì 17 aprile 2023) Frammentazione e trasmissione non lineare aumentano la concorrenza sul mercato dei contenuti TV globale, dove si conferma la fiction come contenuto leader, spesso declinato come IP (Intellectual property, ossia brand), e la conferma di format di intrattenimento tradizionali e rivisitati. Emerge anche la resilienza della tv lineare, la cui sfida consiste principalmente nell’aumentare la propria visibilità e monetizzazione online. Viceversa gli operatori “nativi digitali”, o streamer OTT, mutano rapidamente posizionamento, muovendosi soprattutto su nuovi contenuti e strategie di sfruttamento degli stessi. Su un mercato di contenuti sempre più comune e...