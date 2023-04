Matteo Renzi secondo Carlo Calenda (ben svegliato!) (Di lunedì 17 aprile 2023) L’altro ieri Carlo Calenda ha inviato una mail a tutti gli iscritti di Azione. Dice testualmente così: “nella vita professionale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia/rinvii a giudizio/condanne pur avendo ruoli di responsabilità”. E ancora: “Non ho accettato soldi a titolo personale da nessuno, tanto meno da dittatori e autocrati stranieri. Non ho preso finanziamenti per il partito da speculatori stranieri e intrallazzatori. Non ho mai incontrato un magistrato se non per ragioni di servizio. Mai sono entrato nelle lottizzazioni del CSM. Ho rotto con il PD quando ha tradito la parola alleandosi con Renzi e i 5S”. “Ho rotto con Letta quando ha trasformato l’agenda Draghi in quella Bonelli/Fratoianni/Di Maio. Non sono caduto nella fregatura di Renzi e Boschi sul finto partito unico. Gli Ego o la litigiosità non c’entrano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) L’altro ieriha inviato una mail a tutti gli iscritti di Azione. Dice testualmente così: “nella vita professionale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia/rinvii a giudizio/condanne pur avendo ruoli di responsabilità”. E ancora: “Non ho accettato soldi a titolo personale da nessuno, tanto meno da dittatori e autocrati stranieri. Non ho preso finanziamenti per il partito da speculatori stranieri e intrallazzatori. Non ho mai incontrato un magistrato se non per ragioni di servizio. Mai sono entrato nelle lottizzazioni del CSM. Ho rotto con il PD quando ha tradito la parola alleandosi cone i 5S”. “Ho rotto con Letta quando ha trasformato l’agenda Draghi in quella Bonelli/Fratoianni/Di Maio. Non sono caduto nella fregatura die Boschi sul finto partito unico. Gli Ego o la litigiosità non c’entrano ...

Matteo Renzi secondo Carlo Calenda (ben svegliato!) Come la Bella addormentata Carlo Calenda si sveglia e svela a tutti quello che tutti sapevano già. L'altro ieri Carlo Calenda ha inviato una mail a tutti gli iscritti di Azione. Dice testualmente così ...