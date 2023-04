Matteo Paolillo annuncia l’album di debutto, missione Sanremo 2024? (Di lunedì 17 aprile 2023) Matteo Paolillo è uno degli attori della fiction Mare Fuori e il suo personaggio è stato confermato anche nella quarta stagione; nonostante questo però ha avuto modo di portare avanti anche un’altra sua passione, quella del canto, incidendo un intero album. Con lo pseudonimo di Icaro, Matteo Paolillo prima di Mare Fuori ha pubblicato un paio di singoli da solista ed ha scritto anche la celebre sigla della fiction di Rai2 che ha poi cantato – insieme a tutto il cast – sul palco del Festival di Sanremo. Sempre per Mare Fuori ha poi scritto Origami All’Alba che è stata incisa anche da Clara Soccini. Entrambi i singoli hanno conquistato il disco di platino vendendo oltre 100 mila copie l’uno. Clara Soccini, la verità dietro la canzone Origami All’Alba. Lei sbotta: “Non l’ho rubata!” ... Leggi su biccy (Di lunedì 17 aprile 2023)è uno degli attori della fiction Mare Fuori e il suo personaggio è stato confermato anche nella quarta stagione; nonostante questo però ha avuto modo di portare avanti anche un’altra sua passione, quella del canto, incidendo un intero album. Con lo pseudonimo di Icaro,prima di Mare Fuori ha pubblicato un paio di singoli da solista ed ha scritto anche la celebre sigla della fiction di Rai2 che ha poi cantato – insieme a tutto il cast – sul palco del Festival di. Sempre per Mare Fuori ha poi scritto Origami All’Alba che è stata incisa anche da Clara Soccini. Entrambi i singoli hanno conquistato il disco di platino vendendo oltre 100 mila copie l’uno. Clara Soccini, la verità dietro la canzone Origami All’Alba. Lei sbotta: “Non l’ho rubata!” ...

