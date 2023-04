Matteo Messina Denaro | Laura Bonafede si avvale della facoltà di non rispondere

(Di lunedì 17 aprile 2023) In silenzio davanti al giudice che nei giorni scorsi ha ordinato il suo arresto. Si è avvalsadi non, nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Alfredo Montalto,, la maestra figlia del boss di Campobello di Mazara Leonardo, in carcere da giovedì per favoreggiamento e procurata inosservanzapena aggravati dall’avere agevolato cosa nostra. La maestra, che per anni ha avuto una relazione con, avrebbe fatto parterete dei fiancheggiatori che per ha coperto la latitanza del padrino di Castelvetrano. Dalle indagini sono emersi gli strettissimi rapporti tra la donna, moglie del killer di mafia Salvatore Gentile, ...

