Mattarella | «Sui migranti norme preistoriche»

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso del suo viaggio istituzionale in Polonia è tornato a chiedere un maggiore impegno dell'Unione Europea sul tema dei(anche oggi 1000 le persone sbarcate in Sicilia) «Quanto sta accadendo sul fronte dei flussi migratori, con la grande affluenza che si registra non solo in Italia, richiede che il problema venga affrontato insieme, come problema dell'Unione europea perché la Ue può farlo con un'azione coordinata. Serve una nuova politica di asilo superando vecchie regole che sono ormai preistoria»

E anche su questo temaha dettato la linea usando concetti inequivocabili che fanno emergere tutto lo sdegno del presidente dopo le ultime immagini e notizie delle crudeltà in corso nella ...Salvini: "migranti la maggioranza è coesa" "Me lo auguro perché l'Italia è lasciata da sola". ...ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulla richiesta del presidente Sergioall'...si è detto preoccupato anche per le azioni di destabilizzazione in Africa: "Quanto avviene in queste ore in Sudan è allarmante, l'azione della Wagner in tanti paesi africani richiama un ...

Sergio Mattarella non poteva essere più chiaro nel chiedere all ... una piena consonanza di vedute che lo hanno spinto ad alzare i toni: "quanto sta accadendo sul fronte dei flussi migratori, con la ...Varsavia, 17 apr. (askanews) – Due temi forti quelli toccati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della sua visita di Stato in Polonia: l’Ucraina e i migranti. Innanzitutto il ...