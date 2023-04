Mattarella: "Sui migranti l'Unione europea superi regole preistoriche" (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Occorre che il problema dei fenomeni migratori e d'asilo sia affrontato dalla Ue "superando vecchie regole che sono ormai della preistoria". Sergio Mattarella, dopo il colloquio con il presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, chiede un salto in avanti e un passo condiviso sul tema dell'immigrazione. I fenomeni migratori richiedono che il tema "venga affrontato come un problema dell'Unione: nessuno Stato da solo - ha detto il presidente della Repubblica - può affrontare un problema così epocale ma l'Ue può farlo con un'azione coordinata e ben organizzata e questo è un tema che richiama la sua responsabilità e richiama una nuova politica di immigrazione e asilo". "Sostegno all'Ucraina finché necessario" Il Capo dello Stato ha parlato anche della guerra in Ucraina ribadendo il sostegno dell'Italia a Kiev e allo ... Leggi su agi (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Occorre che il problema dei fenomeni migratori e d'asilo sia affrontato dalla Ue "superando vecchieche sono ormai della preistoria". Sergio, dopo il colloquio con il presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, chiede un salto in avanti e un passo condiviso sul tema dell'immigrazione. I fenomeni migratori richiedono che il tema "venga affrontato come un problema dell': nessuno Stato da solo - ha detto il presidente della Repubblica - può affrontare un problema così epocale ma l'Ue può farlo con un'azione coordinata e ben organizzata e questo è un tema che richiama la sua responsabilità e richiama una nuova politica di immigrazione e asilo". "Sostegno all'Ucraina finché necessario" Il Capo dello Stato ha parlato anche della guerra in Ucraina ribadendo il sostegno dell'Italia a Kiev e allo ...

