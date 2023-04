Mattarella “richiama” l’Ue: regole preistoriche sui migranti (Di lunedì 17 aprile 2023) VARSAVIA – Mattarella “richiama” l’Ue sull’Ucraina e sui migranti. Innanzitutto l’invito all’Europa affinché si assuma la responsabilità di modificare le regole di Dublino sull’asilo che affidano tutto il peso dell’accoglienza dei migranti al primo Paese in cui arrivano. “Nessuno Stato da solo può affrontare il tema delle migrazioni – ha spiegato Mattarella – Questo richiama L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mattarella affranto per la tragedia di Crotone: “Non si può restare indifferenti” Mattarella 4 giorni in Polonia e Slovacchia: Ucraina e Ue i focus Mattarella ammonisce: “Tra Stati serve rispetto e ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 17 aprile 2023) VARSAVIA –sull’Ucraina e sui. Innanzitutto l’invito all’Europa affinché si assuma la responsabilità di modificare ledi Dublino sull’asilo che affidano tutto il peso dell’accoglienza deial primo Paese in cui arrivano. “Nessuno Stato da solo può affrontare il tema delle migrazioni – ha spiegato– QuestoL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:affranto per la tragedia di Crotone: “Non si può restare indifferenti”4 giorni in Polonia e Slovacchia: Ucraina e Ue i focusammonisce: “Tra Stati serve rispetto e ...

