Mattarella in Polonia: sostegno all'Ucraina finché necessario (Di lunedì 17 aprile 2023) "Tra gli aspetti di collaborazione tra Italia a Polonia che continuamo a curare, preminente è quello della sicurezza, per la brutale aggressione russa all'Ucraina. Abbiamo registrato sintonia piena. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) "Tra gli aspetti di collaborazione tra Italia ache continuamo a curare, preminente è quello della sicurezza, per la brutale aggressione russa all'. Abbiamo registrato sintonia piena. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Mattarella in Polonia: «Daremo sostegno all’Ucraina finchè è necessario e sotto ogni profilo, militare, finanziario… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Varsavia per l’inizio della Visita di Stato nella Repubblica… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita di Stato in Polonia. Focus su due idee d'Europa a confro… - AnnibalePia : RT @MarcoFattorini: Mattarella in Polonia: «Daremo sostegno all’Ucraina finchè è necessario e sotto ogni profilo, militare, finanziario e p… - infoitinterno : Mattarella in Polonia: sostegno all'Ucraina finché necessario, inorriditi dalla Russia -