Mattarella in Polonia: "Se l'Ucraina fosse lasciata alla mercé dell'aggressione russa, altre ne seguirebbero" (Di lunedì 17 aprile 2023) Leggi Anche Udine, avvistato treno carico di carri armati italiani verso l'Ucraina Leggi Anche Stop import grano dall'Ucraina, Ue a Polonia e Ungheria: 'Azioni unilaterali inaccettabili' Duda: '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 aprile 2023) Leggi Anche Udine, avvistato treno carico di carri armati italiani verso l'Leggi Anche Stop import grano dall', Ue ae Ungheria: 'Azioni unilaterali inaccettabili' Duda: '...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Varsavia per l’inizio della Visita di Stato nella Repubblica… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita di Stato in Polonia. Focus su due idee d'Europa a confro… - Quirinale : Visita di Stato del Presidente #Mattarella ???? nella Repubblica di #Polonia ???? Il programma: - ClaudioMori7 : RT @trottoladimare: Sostegno all’Ucraina incondizionato fino a quando è necessario; per difendere la LIBERTÀ, la DEMOCRAZIA, la SOVRANITA’… - BeppeMatteo : RT @RomaScifo: Grande sgarbo istituzionale e diplomatico a #Mattarella da parte del presidente fascista della #Polonia #Duda. Niente bandie… -