Mattarella in Polonia: “Inorriditi da alcuni comportamenti disumani delle forze russe. Sostegno all’Ucraina finché necessario” (Di lunedì 17 aprile 2023) Continueremo a dare “Sostegno all’Ucraina finché è necessario, finché occorre, sotto ogni profilo: di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzione del Paese. Con la convinzione che questo riguardi non solo l’Ucraina ma tutti i Paesi che si richiamano alla libertà delle persone e dei popoli”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando da Varsavia dopo un colloquio con il presidente polacco Andrzej Duda, sottolineando che “questo è ciò che è messo in pericolo dall’aggressione russa”. “Se l’ucraina fosse lasciata alla mercé di quest’aggressione altre ne seguirebbero – ha aggiunto – Ma l’ucraina ha diritto alla solidarietà e noi la garantiamo in pieno finché è necessario”. “Siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Continueremo a dare “occorre, sotto ogni profilo: di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzione del Paese. Con la convinzione che questo riguardi non solo l’Ucraina ma tutti i Paesi che si richiamano alla libertàpersone e dei popoli”. Così il presidente della Repubblica Sergioparlando da Varsavia dopo un colloquio con il presidente polacco Andrzej Duda, sottolineando che “questo è ciò che è messo in pericolo dall’aggressione russa”. “Se l’ucraina fosse lasciata alla mercé di quest’aggressione altre ne seguirebbero – ha aggiunto – Ma l’ucraina ha diritto alla solidarietà e noi la garantiamo in pieno”. “Siamo ...

