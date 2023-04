Mattarella in Polonia a sostegno della Ue (Di lunedì 17 aprile 2023) Due idee di Europa a confronto, in un momento segnato dalla crisi in Ucraina e dalle difficoltà economiche che i mutati equilibri internazionali comportano. Sergio Mattarella inizia il suo viaggio di Stato in Polonia in un momento nel quale Varsavia gioca il ruolo di punta avanzata nel sostegno all'Ucraina, ma si fa delicato il rapporto con Kiev dopo che la Polonia, poi seguita dall'Ungheria, ha interrotto le importazioni di grano dall'Ucraina per proteggere gli agricoltori locali. Il Capo dello Stato è da sempre un convinto "ambasciatore" dell'Italia paese fondatore dell'Ue e ispiratore degli ideali comunitari e incontrerà i principali leader di due nazioni che rappresentano un asse importante del gruppo di Visegrad, che in più di un'occasione hanno marcato la distanza da Bruxelles puntando sul ruolo degli Stati ... Leggi su iltempo (Di lunedì 17 aprile 2023) Due idee di Europa a confronto, in un momento segnato dalla crisi in Ucraina e dalle difficoltà economiche che i mutati equilibri internazionali comportano. Sergioinizia il suo viaggio di Stato inin un momento nel quale Varsavia gioca il ruolo di punta avanzata nelall'Ucraina, ma si fa delicato il rapporto con Kiev dopo che la, poi seguita dall'Ungheria, ha interrotto le importazioni di grano dall'Ucraina per proteggere gli agricoltori locali. Il Capo dello Stato è da sempre un convinto "ambasciatore" dell'Italia paese fondatore dell'Ue e ispiratore degli ideali comunitari e incontrerà i principali leader di due nazioni che rappresentano un asse importante del gruppo di Visegrad, che in più di un'occasione hanno marcato la distanza da Bruxelles puntando sul ruolo degli Stati ...

