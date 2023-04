Mattarella dice quello che non dice Meloni (e dovrebbe dire) (Di lunedì 17 aprile 2023) Le parole di verità del presidente sulle responsabilità europee sui migranti sono l'opposto dei finti trionfi sbandierati per mesi dalla premier. E disvelano il fallimento strategico che il governo prova a coprire con misure di propaganda a favore di curva Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 aprile 2023) Le parole di verità del presidente sulle responsabilità europee sui migranti sono l'opposto dei finti trionfi sbandierati per mesi dalla premier. E disvelano il fallimento strategico che il governo prova a coprire con misure di propaganda a favore di curva

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trilobiiusgrou : RT @HuffPostItalia: Mattarella dice quello che non dice Meloni (e dovrebbe dire) - albertoorselli : RT @serebellardinel: #Mattarella è 'inoriddito' dai comportamenti disumani della #Russia, dice dalla #Polonia! Come se l'#italia che contin… - HuffPostItalia : Mattarella dice quello che non dice Meloni (e dovrebbe dire) - OrNella645587 : RT @serebellardinel: #Mattarella è 'inoriddito' dai comportamenti disumani della #Russia, dice dalla #Polonia! Come se l'#italia che contin… - VelvetMagIta : #Ucraina, Mattarella in Polonia: “Se non sosteniamo Kiev nuove aggressioni seguiranno” #VelvetMag #Velvet -