Materie prime critiche: tornare a una Convenzione sul futuro dell'Europa, se non è già troppo tardi (Di lunedì 17 aprile 2023) La Commissione Ue mostra adesso di avere consapevolezza politica delle necessità dell'Unione, non altrettanto si può dire per il Consiglio europeo. Bisogna ritrovare presto consonanza di pensiero e d'azione, la situazione di dipendenza è molto peggiorata a causa della guerra e della georipolarizzazione

