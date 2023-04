Materazzi: «Skriniar non è più forte. Mourinho mi ha cambiato…» (Di lunedì 17 aprile 2023) Marco Materazzi ha rilasciato un’intervista a Olivier Dacourt per Canal +, parlando di Inter, Milan Skriniar e dei suoi momenti passati in nerazzurro. TIFO – Marco Materazzi parla dell’Inter di questa stagione: «L’Inter quest’anno è stata talvolta troppo brutta per essere vera. Una squadra forte non perde mai due partite di fila, ne ha perse dieci e non sono con le grandi, anche con le piccole. A livello di mentalità manca qualcosa. Skriniar è un difensore forte, ma non il più forte. È forte in un contesto di squadra, ha lavorato dall’inizio ed è migliorato tantissimo. È diventato fondamentale e capitano dell’Inter, probabilmente io sarei rimasto all’Inter. Io l’ho detto pubblicamente, non so se riceverà lo stesso amore dei tifosi nerazzurri, guarda ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Marcoha rilasciato un’intervista a Olivier Dacourt per Canal +, parlando di Inter, Milane dei suoi momenti passati in nerazzurro. TIFO – Marcoparla dell’Inter di questa stagione: «L’Inter quest’anno è stata talvolta troppo brutta per essere vera. Una squadranon perde mai due partite di fila, ne ha perse dieci e non sono con le grandi, anche con le piccole. A livello di mentalità manca qualcosa.è un difensore, ma non il più. Èin un contesto di squadra, ha lavorato dall’inizio ed è migliorato tantissimo. È diventato fondamentale e capitano dell’Inter, probabilmente io sarei rimasto all’Inter. Io l’ho detto pubblicamente, non so se riceverà lo stesso amore dei tifosi nerazzurri, guarda ...

