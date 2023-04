Massimo Giletti torna in tv su La7? Mentana conduce speciale sulla sospensione (Di lunedì 17 aprile 2023) Tutta la verità sul caso Giletti: è quanto lascia intendere Enrico Mentana in un post pubblicato sui suoi profili social. Il direttore di TG La7 ha commentato per la prima volta la sospensione del collega da parte della rete, tradottasi nella decisione di chiudere Non è l'Arena a poche puntate dalla fine dell'attuale stagione televisiva. "Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza", ha asserito Mentana annunciando che potrebbe andare in onda un programma su La7 domenica che racconti il caso Giletti. In via di definizione il giorno di emissione della trasmissione in questione. Domenica 16 aprile 2023, senza il talk show guidato dal torinese, la settima rete si è dovuta accontentare di un risultato molto basso ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 aprile 2023) Tutta la verità sul caso: è quanto lascia intendere Enricoin un post pubblicato sui suoi profili social. Il direttore di TGha commentato per la prima volta ladel collega da parte della rete, tradottasi nella decisione di chiudere Non è l'Arena a poche puntate dalla fine dell'attuale stagione televisiva. "Sul casocontinuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza", ha asseritoannunciando che potrebbe andare in onda un programma sudomenica che racconti il caso. In via di definizione il giorno di emissione della trasmissione in questione. Domenica 16 aprile 2023, senza il talk show guidato dal torinese, la settima rete si è dovuta accontentare di un risultato molto basso ...

