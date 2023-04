Massimo Doris eletto alla presidenza di Assoreti (Di lunedì 17 aprile 2023) Massimo Doris è stato eletto alla presidenza di Assoreti. L’Assemblea ordinaria dell’Assoreti – l’Associazione delle società per la consulenza agli investimenti – ha rinnovato gli Organi Sociali giunti a fine mandato. Per il triennio 2023-2026 sono stati confermati in seno al Consiglio di amministrazione Massimo Doris, Alessandro Foti, Paolo Molesini, Gian Maria Mossa, Paola Pietrafesa e Stefano Pilastri, ai quali si aggiungono Silvio Ruggiu e Marco Tarantola. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023)è statodi. L’Assemblea ordinaria dell’– l’Associazione delle società per la consulenza agli investimenti – ha rinnovato gli Organi Sociali giunti a fine mandato. Per il triennio 2023-2026 sono stati confermati in seno al Consiglio di amministrazione, Alessandro Foti, Paolo Molesini, Gian Maria Mossa, Paola Pietrafesa e Stefano Pilastri, ai quali si aggiungono Silvio Ruggiu e Marco Tarantola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

