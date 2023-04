Marvel | Kevin Feige vuole più registi di grande esperienza per i nuovi progetti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ethenalss : Captain Marvel non è molto amata in generale e la serie di ms Marvel non è stata granché apprezzata. Kevin feige ha… - lastsof : RT @softbbucky: #SheHulkAttorneyAtLaw SPOILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la rottura della quarta parete, jennifer agli stud… -

... arrestato con l'accusa di violenza domestica, le gatte da pelare in casasono state numerose. In ogni casoFeige non ha perso il controllo e sta pensando al futuro con l'obbiettivo di ......conclude col nuovo film e che apparentemente nessuno degli attori ha in ballo altri film con... Guardiani della Galassia, la recensione dello speciale natalizio: in nome diBacon! Bisogna ..., e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un'astronauta ... The Marvels è diretto da Nia DaCosta e prodotto daFeige, mentre Louis D'Esposito, Victoria ...

Marvel: Kevin Feige vuole più registi di grande esperienza per i ... Movieplayer

With a widely watched and the much-anticipated teaser-trailer of Marvel Cinematic Universe’s The Marvels, viewers and fans across globe are eagerly waiting for the film, featuring one of the most ...Stando a una nuova indiscrezione, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige sarebbe alla ricerca di registi di grande esperienza per i progetti futuri.