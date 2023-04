Marocchi: «Skriniar? L’Inter doveva venderlo per essere migliore!» (Di lunedì 17 aprile 2023) Skriniar andrà al PSG da luglio e L’Inter non guadagnerà un euro dal suo trasferimento. Per Marocchi era giusto venderlo l’anno scorso, con Inzaghi che ha delle responsabilità in tal senso. Ne ha parlato a Sky Sport. LEGGEREZZA DI MERCATO – Giancarlo Marocchi non ritiene che L’Inter abbia gestita al meglio la questione contrattuale, col PSG che ora ne approfitterà: «Se volevano una squadra migliore loro dovevano il 30 agosto vendere Milan Skriniar, senza prendere nessun altro. Un allenatore non ha bisogno di problemi di reingaggio e di rinnovi alL’Interno della squadra. Simone Inzaghi ha lottato più di tutti per tenere Skriniar? E ha sbagliato allora». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023)andrà al PSG da luglio enon guadagnerà un euro dal suo trasferimento. Perera giustol’anno scorso, con Inzaghi che ha delle responsabilità in tal senso. Ne ha parlato a Sky Sport. LEGGEREZZA DI MERCATO – Giancarlonon ritiene cheabbia gestita al meglio la questione contrattuale, col PSG che ora ne approfitterà: «Se volevano una squadra migliore lorono il 30 agosto vendere Milan, senza prendere nessun altro. Un allenatore non ha bisogno di problemi di reingaggio e di rinnovi alno della squadra. Simone Inzaghi ha lottato più di tutti per tenere? E ha sbagliato allora». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

