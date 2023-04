Marocchi | Fece la differenza il pubblico

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 17 aprile 2023) A Sky, Giancarlo, ex Calciatore: "Il fatto di aver fatto pace con i tifosi può spostare. Perché io un quarto di finale l’ho giocato a Napoli con la Juventus. Nonostante all’andata avessimo vinto 2-0, al ritorno al 120’ perdemmo 3-0. Se non è crollato nel ’89 lo stadio, stai sereno puoi andare a fare la partita.lailquel giorno. Il Maradona, come San Siro, sono quegli stadi che spostano”. Solo chi non ha vissuto certe atmosfere, non ne può capire fino in fondo l'importanza. Però basta aver fiducia di racconti come questo. Vissuti dal di dentro.. A cura di Alessandro Cardito