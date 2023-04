Marito e moglie arrestati per droga a Caivano (Di lunedì 17 aprile 2023) Marito e moglie arrestati per droga, nel loro appartamento i Carabinieri hanno trovato circa 170 grammi di droga. Marito e moglie arrestati per droga. Controlli serali a Caivano da parte della locale Compagnia Carabinieri, nell’ambito dei quali hanno arrestato M. P. di 39 anni e E.C. di 28 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Da un po’ di tempo i militari dell’arma avevano la coppia sotto controllo. Lui era già ai domiciliari, ma la misura cautelare, non ha impedito che la loro abitazione diventasse una piazza di spaccio in via Cairoli. I carabinieri mischiandosi alla folla di fedeli che uscivano dalla parrocchia della SS Annunziata, hanno eluso in controllo serrato della coppia ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 17 aprile 2023)per, nel loro appartamento i Carabinieri hanno trovato circa 170 grammi diper. Controlli serali ada parte della locale Compagnia Carabinieri, nell’ambito dei quali hanno arrestato M. P. di 39 anni e E.C. di 28 anni per detenzione diai fini di spaccio. Da un po’ di tempo i militari dell’arma avevano la coppia sotto controllo. Lui era già ai domiciliari, ma la misura cautelare, non ha impedito che la loro abitazione diventasse una piazza di spaccio in via Cairoli. I carabinieri mischiandosi alla folla di fedeli che uscivano dalla parrocchia della SS Annunziata, hanno eluso in controllo serrato della coppia ...

