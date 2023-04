Mare Fuori, Giacomo Giorgio sarà presente anche nella quarta stagione (Di lunedì 17 aprile 2023) nella quarta stagione di Mare Fuori sarà presente anche Giacomo Giorgio che tornerà ad indossare i panni di Ciro Ricci. Le riprese non sono ancora iniziate, ma nuove notizie in merito alla quarta stagione di Mare Fuori non tardano ad arrivare. Ci sarà presente e quali volti non faranno più parte del cast principale? Queste Leggi su 2anews (Di lunedì 17 aprile 2023)diche tornerà ad indossare i panni di Ciro Ricci. Le riprese non sono ancora iniziate, ma nuove notizie in merito alladinon tardano ad arrivare. Cie quali volti non faranno più parte del cast principale? Queste

