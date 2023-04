Marcolin: «Inter preoccupante, abbassa troppo la concentrazione» (Di lunedì 17 aprile 2023) Dario Marcolin parla della lotta alla Champions League e cita su Dazn l’involuzione dell’Inter, soprattutto in campionato. INVOLUZIONE – Dario Marcolin non si capacita del percorso della squadra di Inzaghi in campionato: «La Lazio è stata l’unica che ha avuto continuità ed è stata grande con le grandi. Milan e Inter hanno puntato clamorosamente sulla Champions League, ma è giusto. Ora vengono i quarti di finale, ma hanno abbandonato il campionato. I due allenatori mi hanno stupito per come hanno cambiato le squadre. L’Inter cambia un po’ la mentalità, fa una Champions straordinaria e un campionato difficile. I nerazzurri sono più preoccupanti, perché mentalmente abbassano la concentrazione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Darioparla della lotta alla Champions League e cita su Dazn l’involuzione dell’, soprattutto in campionato. INVOLUZIONE – Darionon si capacita del percorso della squadra di Inzaghi in campionato: «La Lazio è stata l’unica che ha avuto continuità ed è stata grande con le grandi. Milan ehanno puntato clamorosamente sulla Champions League, ma è giusto. Ora vengono i quarti di finale, ma hanno abbandonato il campionato. I due allenatori mi hanno stupito per come hanno cambiato le squadre. L’cambia un po’ la mentalità, fa una Champions straordinaria e un campionato difficile. I nerazzurri sono più preoccupanti, perché mentalmenteno la».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Marcolin: «Inter preoccupante, abbassa troppo la concentrazione» - - FcInterNewsit : Marcolin: 'Rincorsa difficile per la Juventus, l'Inter e le altre non andranno sempre così piano' - internewsit : Marcolin: «Rimonta Juventus difficile, l'Inter non continuerà così» - - internewsit : Marcolin: «Inter favorita su Roma e Milan. Un punto troppo poco» - -