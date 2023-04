Marco Predolin, chi è la moglie Laura Fini: “Un colpo di fulmine” (Di lunedì 17 aprile 2023) La storia d’amore tra Laura Fini e Marco Predolin è nata con un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono conosciuti una sera di fine estate e lei, che lavorava in uno studio medico, si è ritrovata al ristorante di Predolin dopo essere stata invitata a cena da amici. “È stato un colpo di fulmine”, ha raccontato la Fini in un’intervista a Oggi. Così ha continuato “Quando mi sono congedata e mi ha abbracciato, ho sentito che c’era qualcosa. La sera dopo, l’ultima prima di ripartire, sono tornata per capire se poteva nascere qualcosa di solido, di vero. Ed eccoci qui”. È stato così che è iniziata la loro storia d’amore, culminata nel 2019 con un matrimonio a Sestri Levante, luogo d’infanzia di Marco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) La storia d’amore traè nata con un vero e propriodi. I due si sono conosciuti una sera di fine estate e lei, che lavorava in uno studio medico, si è ritrovata al ristorante didopo essere stata invitata a cena da amici. “È stato undi”, ha raccontato lain un’intervista a Oggi. Così ha continuato “Quando mi sono congedata e mi ha abbracciato, ho sentito che c’era qualcosa. La sera dopo, l’ultima prima di ripartire, sono tornata per capire se poteva nascere qualcosa di solido, di vero. Ed eccoci qui”. È stato così che è iniziata la loro storia d’amore, culminata nel 2019 con un matrimonio a Sestri Levante, luogo d’infanzia di...

