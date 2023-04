(Di lunedì 17 aprile 2023) Evansha vinto ladi, una delle sei Major del calendario internazionale (le 42,195 km più prestigiose e importanti al mondo). Il keniano si è imposto nella 127ma edizione dell’evento che va in scena in occasione del Patriot’s Day (ricorre il terzo lunedì del mese di aprile), grazie a una micidiale progressione che ha messo in ginocchio tutti gli avversari, uno dopo l’altro. Gli ultimi a cedere sono stati Gabriel Geay e Benson Kipruto quando mancavano un paio di chilometri al traguardo. Il 34enne africano ha difeso il titolo conquistato lo scorso anno, quando tra l’altro si rese protagonista di una leggendaria doppietta con ilautunnale a New York. L’africano ha vinto con il tempo di 2h05:54, regolando per dieci secondi il tanzaniano Gabriel Geay (2h06:04), mentre ...

ilpost : La più antica maratona annuale al mondo è quella di Boston: fu organizzata per la prima volta nel 1897, un anno dop… - ilpost : La maratona annuale più vecchia del mondo - OA_Sport : Maratona Boston 2023: risultati e classifica. Chebet dominatore, Kipchoge si stacca! Sigillo di Obiri - - sportface2016 : #BostonMarathon | Bis di Evans #Chebet nella gara maschile. Primo trionfo per Hellen #Obiri nella prova femminile.

Evans Chebet ha vinto la Maratona di Boston 2023, una delle sei Major del calendario internazionale (le 42,195 km più prestigiose e importanti al mondo). Il keniano si è imposto nella 127ma edizione ...Marcel Hug ha sbaragliato la concorrenza alla Maratona di Boston nella categoria sedie a rotelle. Per lui si tratta dell'affermazione numero sei nella prestigiosa competizione, e inoltre ha fatto ...