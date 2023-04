Maratona Boston 2023 | risultati e classifica | bis di Evans Chebet | primo trionfo per Hellen Obiri

(Di lunedì 17 aprile 2023) Per il secondo anno consecutivo èa conquistare ladi, arrivata alla sua 127esima edizione. L’atleta keniota, vincitore lo scorso novembre anche a New York, nei chilometri finali è riuscito a staccare il connazionale Benson Kipruto, che nei metri conclusivi è stato poi superato da Gabriel Geay, dovendosi così accontentare della terza piazza. Questo il podio di una gara corsa con un buon ritmo, e chiusa dain 2:05.54. Delusione per il grande favorito della vigilia Eliud Kipchoge, incappato in una giornata negativa e sesto al traguardo, a circa tre minuti e mezzo dal vincitore. Il campione 38enne, che all’arrivo ha lamentato un problema alla gamba, non è stato in grado di conquistare la quinta delle sei World Majors:e New York continuano a ...

È quella di, segnata da storie ed eventi non solo sportivi e resa particolare dai suoi saliscendi: quest'anno, per la prima volta, la corre anche Eliud ...Tutto pronto per ladi2023 , corsa di running in programma lunedì 17 aprile. Cresce l'attesa per la 127esima edizione della celebre corsa di 42,195 chilometri nella città del Massachusetts, che vedrà al ...La diretta testuale live delladi2023 , corsa di running in programma lunedì 17 aprile. Cresce l'attesa per la 127esima edizione della celebre corsa di 42,195 chilometri nella città del Massachusetts, che vedrà al ...

Marcel Hug ha sbaragliato la concorrenza alla Maratona di Boston nella categoria sedie a rotelle. Per lui si tratta dell'affermazione numero sei nella prestigiosa competizione, e inoltre ha fatto ...La 127esima edizione di uno dei più importanti appuntamenti per i maratoneti si svolge, come da tradizione, nel Patriot's day, festività che ricade il terzo lunedì del mese di aprile. Grande attesa ...