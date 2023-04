Mara Sattei, da Sanremo ai Coldplay: «La musica è come la moda». L’intervista di Amica (Di lunedì 17 aprile 2023) Mara Sattei (nome d’arte di Sara Mattei) compie 28 anni il 28 aprile. Il 3 giugno prende il via dal Nameless Festival il “Mara Sattei Summer Tour”. «La mia condanna? Sono una perfezionista», dice la cantante. Che aprirà i concerti estivi dei Coldplay a San Siro (foto Ilaria Ieie) A Mara Sattei, dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, sono successe molte cose belle. Una su tutte: sarà lei l’artista supporter di uno dei concerti più attesi della prossima estate: «Big news», scrive sui social, «posso finalmente annunciarvi che aprirò il concerto dei @Coldplay a San Siro il 25/26/28/29 Giugno. PAZZESCO davvero. Ci vediamo liiiiiiii». Non solo: la cantante è ospite speciale nel brano di Ernia appena uscito Il mio nome ... Leggi su amica (Di lunedì 17 aprile 2023)(nome d’arte di Sara Mattei) compie 28 anni il 28 aprile. Il 3 giugno prende il via dal Nameless Festival il “Summer Tour”. «La mia condanna? Sono una perfezionista», dice la cantante. Che aprirà i concerti estivi deia San Siro (foto Ilaria Ieie) A, dopo la partecipazione all’ultimo Festival di, sono successe molte cose belle. Una su tutte: sarà lei l’artista supporter di uno dei concerti più attesi della prossima estate: «Big news», scrive sui social, «posso finalmente annunciarvi che aprirò il concerto dei @a San Siro il 25/26/28/29 Giugno. PAZZESCO davvero. Ci vediamo liiiiiiii». Non solo: la cantante è ospite speciale nel brano di Ernia appena uscito Il mio nome ...

