Manfred Weber propone di pagare la Tunisia per respingere i migranti

(Di lunedì 17 aprile 2023) «Sulla migrazione servono misure concrete di solidarietà verso l’Italia da parte degli altri Paesi Ue. Il governo tedesco e francese, ma anche gli altri, non possono stare a guardare, devono portare volontariamente icon un diritto di asilo sul loro territorio». A dirlo non è un esponente di Fratelli d’Italia o della Lega, ma il tedesco, capogruppo al Parlamento Ue del Partito popolare europeo. In una intervista al Corriere della seraparla lungamente della questione, offrendo una inedita apertura a superare il Trattato di Dublino con una riforma che superi la regola che impedisce ai richiedenti asilo di presentare domande in più Stati membri e aspettare il via libera nel paese dove si arriva la prima volta, quasi sempre Italia, Spagna o Grecia. «A livello Ue la ...