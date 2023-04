Manè dirà addio | il Bayern a caccia del centravanti | corsa a tre

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il senegalese è già con le valigie in mano dopo la violenta lite nello spogliatoio dell’Etihad che lo ha visto protagonista con il compagno di squadra Sanè PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Prima l’uscita dalla Coppa di Germania in casa contro il Friburgo, poi la pesantissima sconfitta contro il Manchester City che ha Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.