Mandorlini: "Il Napoli ha le qualità per battere il Milan, su Osimhen, Kvara e Leao.." (Di lunedì 17 aprile 2023) Andrea Mandorlini, allenatore del Mantova, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue dichiarazioni: Come giudica la condizione fisica degli azzurri? "Ho visto l'andata e posso soltanto riconoscere come gli azzurri abbiano fatto una grandissima partita, nonostante le assenze. La squadra è stata penalizzata dalla gestione arbitrale. Sono sfide che si decidono anche negli episodi, ed al Napoli è mancato soltanto il gol. La squadra azzurra ha le qualità per poter ribaltare il risultato, e potrà avvalersi del ritorno di un calciatore prezioso come Osimhen". Sensazioni dopo la sfida di ieri tra scaligeri e partenopei? "Mi auguro che gli scaligeri possano salvarsi, c'è stato un passato importante con il club veneto. Nella gara di ieri ha inciso soprattutto l'impegno contro il ...

