Mancano insegnanti di sostegno: Messa a disposizione con Docenti.it (Di lunedì 17 aprile 2023) Ancora cattedre di sostegno vacanti nelle scuole italiane. I Dirigenti Scolastici non sanno più come fare. I Docenti iscritti alle graduatorie non bastano a coprire i posti disponibili ed è vera emergenza principalmente per gli incarichi di sostegno. Sono ancora moltissime le scuole che hanno bisogno di personale docente e che chiamano anche Docenti non abilitati e neolaureati. Soprattutto L'articolo .

