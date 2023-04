Mamma lascia “bimbo” in macchina mentre fa la spesa – promette a tutti che sta bene

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sembra che al giorno d’oggi uno possa a malapena fare una mossa in pubblico senza la possibilità di finire su Internet. L’era dei video e delle storie virali è davvero alle porte, il che significa che video e immagini imbarazzanti, comici e talvolta persino privati ??di noi possono essere caricati e diffusi nel mondo digitale letteralmente in pochi secondi. Ora,questo può certamente essere abusato, a volte può anche essere usato per il– prendi, ad esempio, quando le persone vengono esposte per aver commesso azioni cattive. Posso solo immaginare che sia ciò che gli utenti di Internet credevano stesse accadendo quando un post su Instagram è diventato virale all’inizio di marzo pretendendo di mostrare una nota mostrata da unache avevato il suo bambino inper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cuneo24 : Lpm Bam Mondovì, capitan Bisconti lascia la squadra perché diventerà mamma #cuneo - Matteo_Caldo_74 : RT @SionRomina: 'Amore sveglia' mamma muore nel sonno all'improvviso: lascia 4 figli piccoli - Voce di Napoli????????? - danielebiondi72 : @KD_mood @confundustria Io non ti ho insultato,poi lascia perdere mia madre (purtroppo non c'è più). Comunque visto… - michimauser : @di_bilio @laura_ceruti guarda mamma un'altra inutile pentacazzara ignorante, lascia stare mik quella è gente che puzza - gpellegrino55 : RT @SionRomina: 'Amore sveglia' mamma muore nel sonno all'improvviso: lascia 4 figli piccoli - Voce di Napoli????????? -

AL PARCO - Eccoli, allora,Aurora Ramazzotti, papà Goffredo Cerza e il loro piccolo Cesare Augusto. Dopo le immagini ... Ma non solo: appena lui glispazio e tempo… ecco i baci da ...Steffy e Thomas non hanno perso tempo e hanno immediatamente informato la loroche la Logan non ha perso il suo solito vizio di ferire chi la ama. I due ragazzi hanno spinto e spingeranno ......le prime ore dasenza stress, condividendo tutte le sue emozioni con il compagno, ora torna a farsi vedere in giro nella sua città. Abbigliamento casual, guida la carrozzina. Ogni tanto'...

Lpm Bam Mondovì, capitan Bisconti lascia la squadra perché ... Cuneo24

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La bimba della conduttrice tv e del suo ex Francesco Totti si classifica terza e posa con la coppa in mano: “My princess” scrive la Blasi a corredo di una immagine della bambina. Poche ore prima era s ...