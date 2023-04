Maltempo – Crolli a Pietralata e a Guidonia Nessun ferito

(Di lunedì 17 aprile 2023) – Il temporale, ma forse è più corretto il termine nubifragio, che ha colpito Roma e dintorni sabato scorso, ha causato tra gli altri danni anche il crollo di un muro di contenimento ae di un muro di cinta aMontecelio. Per fortuna,o è rimasto. Danni invece li hanno subìti le auto, tre, parcheggiate afra via Bartolomeo Massalongo e via di. Un fatto simile è accaduto aMontecelio, dove in località Le Botte ha ceduto un muro di cinta di una casa. Di conseguenza, i vigili del fuoco hanno dichiarato la necessità di chiudere provvisoriamente un tratto di via di Colle Nocello, a cui ha provveduto l’ordinanza della polizia locale.

Nel sabato 15 aprile di maltempo a Roma è crollato un muretto in zona Pietralata. Il fatto è accaduto in via Bartolomeo Massalongo, verso le 17. Sul posto i Vigili del Fuoco e la pattuglia della Poliz ...Il cedimento in via Massalongo durante il maltempo di sabato. A Guidonia chiusa una strada per il cedimento di un muro di una casa privata ...