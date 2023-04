Malore per Toni Servillo sul palco a Parigi

(Di lunedì 17 aprile 2023) L’attoreha avuto unmentre era in scena al teatro dell’Odeon aper una rappresentazione dello spettacolo “Le Voci di Dante”. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che lo spettacolo e’ stato interrotto in via definitiva dopo 45 minuti. Il teatro ha fatto sapere che si e’ trattato di un malessere passeggero e che“sta bene”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

repubblica : Stroncato da un malore a 19 anni il portiere della squadra dei Rifugiati: 'Souleymane era in Italia per aiutare la… - Agenzia_Ansa : Malore per Toni Servillo a Parigi, mentre era in scena al Teatro dell'Odéon questa sera, impegnato ne 'Le voci di D…

Servillo ha recitato in tantissimi film, tra cui 'La grande bellezza', con cui Paolo Sorrentino vinse il premio Oscar nel 2014 . Toni Servillo a Parigi , mentre era in scena al Teatro dell'Odéon questa sera. L'attore era impegnato in una rappresentazione unica dell'opera di Giuseppe Montesano Le voci di Dante che è ...Servillo ha avuto un lieve ma è rimasto cosciente e si è subito ripreso, con l'intenzione di riprendere lo spettacolo.prudenza, è stato convinto a farsi accompagnare in ospedale...

Toni Servillo, malore in scena per l'attore in teatro a Parigi TGCOM

