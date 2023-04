Malattie rare, Rocca: «Sosterremo i centri di ricerca ematologici che aiutano i malati» (Di lunedì 17 aprile 2023) Malattie rare, scende in campo il governatore Francesco Rocca. «La Regione Lazio sosterrà i centri di ricerca ematologici che, con passione e abnegazione, offrono quotidianamente cura e assistenza ai malati e alle loro famiglie. Chi è colpito da una malattia rara vive un doppio dramma: quello delle cure e quello dell’emarginazione. Le Istituzioni hanno il dovere di non lasciare soli i pazienti e chi è loro accanto. Noi non lo faremo». Lo afferma il presidente della Regione Lazio, che ha la delega alla Sanità, in un messaggio inviato alla presidente di Fedemo Cristina Cassone, in occasione del convegno “Progressi della ricerca e carenze dell’assistenza alle Mec”, promosso a Roma da Fedemo in occasione della XIX Giornata mondiale ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023), scende in campo il governatore Francesco. «La Regione Lazio sosterrà idiche, con passione e abnegazione, offrono quotidianamente cura e assistenza aie alle loro famiglie. Chi è colpito da una malattia rara vive un doppio dramma: quello delle cure e quello dell’emarginazione. Le Istituzioni hanno il dovere di non lasciare soli i pazienti e chi è loro accanto. Noi non lo faremo». Lo afferma il presidente della Regione Lazio, che ha la delega alla Sanità, in un messaggio inviato alla presidente di Fedemo Cristina Cassone, in occasione del convegno “Progressi dellae carenze dell’assistenza alle Mec”, promosso a Roma da Fedemo in occasione della XIX Giornata mondiale ...

