Malattia di Crohn, approvazione europea per il primo Jak inibitore (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha approvato upadacitinib come primo Jak inibitore per il trattamento di pazienti adulti con Malattia di Crohn attiva da moderata a severa che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un agente biologico. Lo annuncia AbbVie in una nota. "La Malattia di Crohn, proprio per l'impatto che può avere sulla quotidianità dei pazienti, è associata a numerose problematiche fisiche, psicologiche ed economiche - dichiara Marco Daperno, dirigente medico della struttura complessa di Gastroenterologia, azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Gli studi clinici con upadacitinib hanno dimostrato la sua capacità di migliorare i parametri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - La Commissioneha approvato upadacitinib comeJakper il trattamento di pazienti adulti condiattiva da moderata a severa che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un agente biologico. Lo annuncia AbbVie in una nota. "Ladi, proprio per l'impatto che può avere sulla quotidianità dei pazienti, è associata a numerose problematiche fisiche, psicologiche ed economiche - dichiara Marco Daperno, dirigente medico della struttura complessa di Gastroenterologia, azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Gli studi clinici con upadacitinib hanno dimostrato la sua capacità di migliorare i parametri ...

