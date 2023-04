Malaria: approvato il primo vaccino che supera soglia di efficacia 75% prevista da OMS (Di lunedì 17 aprile 2023) ROMA – R-21/Matrix-M è il primo vaccino contro la Malaria a superare la soglia del 75% di efficacia prevista dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Una svolta epocale considerando che la Malaria, una delle malattie infettive più antiche e pericolose, uccide ogni anno mezzo milione di persone a livello globale (la metà sono bambini sotto i 5 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Cura dei tumori: micro-gravità sconfigge cellule malate vaccino contro herpes genitale: esiti dei test positivi Infertilità maschile: passata di pomodoro può aiutare Gli Antibiotici, i batteri stanno diventando più resistenti Novità “superbatterio” escherichia coli ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 17 aprile 2023) ROMA – R-21/Matrix-M è ilcontro lare ladel 75% didall’Organizzazione mondiale della Sanità. Una svolta epocale considerando che la, una delle malattie infettive più antiche e pericolose, uccide ogni anno mezzo milione di persone a livello globale (la metà sono bambini sotto i 5 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Cura dei tumori: micro-gravità sconfigge cellule malatecontro herpes genitale: esiti dei test positivi Infertilità maschile: passata di pomodoro può aiutare Gli Antibiotici, i batteri stanno diventando più resistenti Novità “superbatterio” escherichia coli ...

