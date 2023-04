Mahmood ospite | Marco Mengoni in gara | Mara Maionchi in studio | Eurovision 2023 parla italiano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : ?? @Mahmood_Music ospite nella serata finale di #Eurovision2023. È la prima volta che un artista italiano viene invi… - IlContiAndrea : #Mahmood ospite nella serata finale alla Liverpool Arena di #Eurovision2023 “È la prima volta che un artista italia… - trash_italiano : ?? Mahmood sarà ospite nella serata finale dell'#Eurovision2023! - ajnamaybe : RT @clocchan: Comunque ora che ci penso MM era ospite a Sanremo nel 2019 e nel 2022 e Mahmood ha vinto, l'anno scorso Mahmood era ospite e… - boca_magic : RT @MariaclaraPra: MAHMOOD SARÀ OSPITE NELLA SERATA FINALE DELL'EUROVISION A LIVERPOOL! È LA PRIMA VOLTA CHE UN CANTANTE ITALIANO VIENE CHI… -

Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come- commenta- ed è un grande onore per me. Non vedo l'ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo". Sono stati infatti rivelati i vari ospiti della serata finale, tra Opening e Interval Act.

Mahmood ospite dell’Eurovision 2023: canterà nella serata finale La Stampa

Mahmood all'Eurovision Song Contest. Il cantante milanese è uno dei super ospiti della serata finale della manifestazione musicale che si svolgerà dal 9 al 13 maggio - prima semifinale il 9, seconda l'11. Roma, 17 apr. (Adnkronos) - L'edizione 2023 di Eurovision Song Contest parla italiano. Con l'invito a Mahmood, chiamato da BBC a esibirsi come ospite nella serata finale sul palco della Liverpool Arena.