Mahmood ospite della finale dell’Eurovision Song Contest

(Di lunedì 17 aprile 2023)(US Rai, foto di Luigi & Iango) La serata, in programma a Liverpoool sabato 13 maggio, potrà contare anche su unitaliano: in attesa dell’elezionenuova canzone vincitrice,avrà infatti l’occasione di tornare a esibirsi sul palco più prestigioso d’Europa. La Rai fa sapere che si trattaprima volta che un cantante italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un’edizione estera. In realtà nel 2020 fu invitata Gigliola Cinquetti ma l’edizione fu cancellata. Per, seppur esente dalla gara, si tratta quinditerza partecipazione alla manifestazione canora: nel 2019 ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : ?? @Mahmood_Music ospite nella serata finale di #Eurovision2023. È la prima volta che un artista italiano viene invi… - IlContiAndrea : #Mahmood ospite nella serata finale alla Liverpool Arena di #Eurovision2023 “È la prima volta che un artista italia… - trash_italiano : ?? Mahmood sarà ospite nella serata finale dell'#Eurovision2023! - emsfill : RT @MariaclaraPra: MAHMOOD SARÀ OSPITE NELLA SERATA FINALE DELL'EUROVISION A LIVERPOOL! È LA PRIMA VOLTA CHE UN CANTANTE ITALIANO VIENE CHI… - simona___8 : RT @SanremoESC: MAHMOOD OSPITE NELLA SERATA FINALE DELL'EUROVISION #escita #Eurovision #Eurovision2023 -

Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come- commenta- ed è un grande onore per me. Non vedo l'ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo".saràdell'Eurovision Song Contest 2023. Con l'invito dell'artista di Soldi, chiamato da BBC a esibirsi nella serata finale sul palco della Liverpool Arena, sono ben 4, quasi il 10 per ......daallo scorso Festival di Sanremo, dove Blanco aveva spaccato i fiori sul palco attirando i fischi del pubblico presente al Teatro Ariston . L'anno prima aveva trionfato insieme acon ...

Mahmood ospite all’Eurovision: si esibirà nella serata finale a Liverpool Corriere della Sera

È la prima volta che un artista italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un'edizione di Eurovision che si svolge all'estero ...Mahmood ci ha preso gusto: anche per questa edizione tornerà all’Eurovision, questa volta come ospite. Un record: è la prima volta che un artista italiano viene invitato come ospite fuori concorso in ...