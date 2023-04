Made in Italy: Gallucci, nuove aperture per esporre collezioni per i clienti più esigenti (Di lunedì 17 aprile 2023) Milano, 17 apr. (Labitalia) - La boutique sarà a Milano in via Borgospesso 18, nel cuore del Quadrilatero della moda. Gallucci aveva già una boutique dedicata alle calzature bimbo ed ha deciso di trasformare il punto vendita dedicandolo alla vendita di scarpe uomo e donna. "In questo negozio potremo esporre le collezioni dedicate ai clienti più esigenti", spiega Gianni Gallucci, direttore generale dell'azienda e fondatore del brand uomo. La nuova boutique, che è a due passi da Louboutin, Ferragamo e Loro Piana, è stata disegnata dal designer del jet-set milanese Nick Maltese. Quest'ultimo ha elaborato un nuovo concept store dal rigoroso design geometrico, che sarà applicato in tutti i punti vendita Gallucci e allo showroom per i buyer internazionali in San Babila. In ... Leggi su iltempo (Di lunedì 17 aprile 2023) Milano, 17 apr. (Labitalia) - La boutique sarà a Milano in via Borgospesso 18, nel cuore del Quadrilatero della moda.aveva già una boutique dedicata alle calzature bimbo ed ha deciso di trasformare il punto vendita dedicandolo alla vendita di scarpe uomo e donna. "In questo negozio potremolededicate aipiù", spiega Gianni, direttore generale dell'azienda e fondatore del brand uomo. La nuova boutique, che è a due passi da Louboutin, Ferragamo e Loro Piana, è stata disegnata dal designer del jet-set milanese Nick Maltese. Quest'ultimo ha elaborato un nuovo concept store dal rigoroso design geometrico, che sarà applicato in tutti i punti venditae allo showroom per i buyer internazionali in San Babila. In ...

